نمتلك لاعبا يشبه الخطيب.. أول تعليق من الداخلية بعد تعادله مع الأهلي

قال اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية، إن فريقه يؤدي مباريات جيدة للغاية منذ بداية الموسم الحالي، على الرغم من سوء التوفيق الذي لازم الفريق في الكثير من المباريات.

وأضاف الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريقه أدى مباراة جيدة للغاية أمام الأهلي، وكان قريبًا من الفوز رغم النقص العددي، بعد طرد مدافع الفريق.

وأشار إلى أن جميع لاعبي الداخلية، يقاتلون من أجل تحسن نتائج الفريق والاستمرار في بطولة الدوري، مشددًا أن كل اللاعبين يؤدون دورهم على أكمل وجه، وهدفهم التواجد في مركز جيد بجدول المسابقة.

وواصل المشرف على الكرة بنادي الداخلية، أن أحمد رشيد، صاحب هدف التعادل أمام الأهلي، انضم إلى الداخلية، بعد فترة الإعداد، بخلاف أنه تعرض للإصابة في وقتٍ سابق، وهو ما تسبب في مشاركته كبديل.

الداخلية ضد الأهلي

وتابع، بأن الداخلية يمتلك لاعب مميز للغاية، وهو كريستوفر، الذي يُحب الجميع مشاهدته، وكأنه محمود الخطيب نجم الأهلي السابق، مضيفًا «لاعب تحب تشوف الكرة تحت رجليه زي محمود الخطيب زمان».