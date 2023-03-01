كولر فجرها.. نجم الأهلي السابق يكشف سر مُعاناة الفريق في المباريات

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق، أن فريق الأهلي يفتقد إلى المهاجم القوي في المباريات الماضية ومنذ بداية الموسم الجاري.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن فريق الأهلي يعاني بشدة في مركز رأس الحربة وكان يجب التعاقد مع رأس حربة أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير لحل الأزمة الفنية".

معاناة الأهلي

وتابع:"أهم صفقة كان يجب الأهلي أن يتعاقد معها في يناير الماضي هو المهاجم الأجنبي وليس أي مركز أخر".

يُذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد تحدث من قبل على حاجة الفريق إلى مهاجم قوي.