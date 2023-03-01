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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يشبه إبراهيموفيتش.. تعليق مثير من نجم الداخلية على هدفه في الأهلي

صدى البلد

قال النيجيري رشيد أحمد مهاجم الداخلية، إنه سعيد بتسجيله هدف التعادل الذي حققه فريقه أمام الأهلي، بعدما اتخذ قرار التسجيل مباشرة في مرمى الحارس محمد الشناوي دون تفكير.

وأضاف رشيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه كان ينتظر نزوله كبديل أمام الأهلي، للتسجيل وهو ما تحقق بالفعل، موضحًا أن هدفه كان رائعًا أشبه بأهداف إبراهيموفيتش، حيث تتحدث هذه الأهداف عن نفسها.

 

وواصل النيجيري رشيد، أن مثله الأعلى في المهاجمين السويدي إبراهيموفيتش، والظاهرة البرازيلي رونالدو، مشيرًا إلى أنه عاش شهرًا صعبًا تعرض فيه للإصابة، إلا أنه لم يفقد الثقة في العودة من جديد لتسجيل الأهداف والتألق.

الأهلي ضد الداخلية 

وأوضح أنه يُحب القتال والظهور بأفضل شكل في المباريات الكبرى، وهو ما حدث بالفعل بتسجيله أمام الأهلي، ومن قبل هدفين في مرمى بيراميدز، مؤكدًا أنه يُركز بقوة مع الداخلية لمساعدته للخروج من موقفه الصعب في جدول الدوري.

الأهلى الشناوي رشيد هاني حتحوت ابراهيموفيتش

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