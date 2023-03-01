كولر بيلعب بالنار.. ميدو يثير الجدل بشأن إمكانية رحيله عن الأهلي

أثار الإعلامي أحمد حسام ميدو، الجدل بشأن إمكانية رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، خلال المرحلة المقبلة، مستشهدًا بموقف البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا”: “كولر بيحمل لاعبي الأهلي مسؤولية تراجع الفريق وواضح أن مدرسة كولر تكمن في وضع الضغوط على اللاعبين من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، وهذا ما نجح في تنفيذه مع محمد شريف من قبل”.

وتابع: “تصريحات كولر وانتقاده للاعبين في الإعلام، بالنسبة لي الراجل ده بيلعب بالنار، ويا يلاقي رد فعل من اللاعيبة بعد انتقادهم، يا الفرقة تقع منه”.

إمكانية رحيل كولر عن الأهلي

وأضاف: “جوزيه مورينيو مشي من الإنتر الإيطالي بسبب تصريحاته الإعلامية عن اللاعيبة، ومورينيو مشي من تشيلسي في ولايته الثانية، بسبب هجومه على اللاعيبة، وفي مانشستر يونايتد هاجم بعض اللاعبين مثل بوجبا، وبرضو اللاعيبة تسببت في رحيله، لذلك كولر يلعب بالنار”.

وأكمل: “سبق وقلت في حلقة 8 أغسطس 2022، بأن محمود كهربا أفضل من كل لاعبي الأهلي في مركزه”.

واستطرد: “ولكا كولر لاعبه، كهربا أثبت ذلك بعد عودته من الإيقاف وأرقامه وتأثيره أهدافه مع الأهلي خير دليل على ذلك”.

واختتم: “الأهلي صرف أموالا عديدة على صفقات ولم تثبت النجاح مثل كهربا”.