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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علامة استفهام كبيرة.. هجوم حاد من نجم الأهلي السابق على رامي ربيعة

رامي ربيعة
رامي ربيعة

شنَّ خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مستواه أمام الداخلية في الدوري.

وأكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق، أن مستوى رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي في مباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز علامة استفهام كبيرة.

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وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "رامي ربيعة يقدم أداءً فنيًا أقل من المتوسط في خط دفاع الأهلي ولا يستغل كل فرصة يحصل عليها من جانب السويسري مارسيل كولر".

رامي ربيعة مع الأهلي

وتابع: "رامي ربيعة تعامل بشكل خاطئ مع مهاجم فريق الداخلية في أكثر من كرة ما تسبب في تعادل الداخلية مع الأهلي".

رامي ربيعه نجم الاهلي السابق خالد جاد الله الداخلية مهاجم فريق الداخلية

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