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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كبر وشطب.. نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة هجومه الناري على «معلول»

معلول
معلول

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة هجومه الناري على التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول، بعد أدائه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت هناك بعض التصريحات التي قد انتشرت لعماد متعب خلال الأيام الماضية، عن هجومه على معلول، لاعب الأهلي، بعد أدائه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة قائلاً: “كبر وشطب ومخزونه البدني قل”.

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وقال عماد متعب في تصريحات هاتفية على قناة “أون تايم سبورتس”: “متكلمتش ولا جيبت سيرة علي معلول من قريب أو من بعيد، وأنا بقولك إن معلول أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الأهلي، وأفضل الباكات ليفت في الأهلي”.

تعليق متعب على معلول

وأضاف: “أحد أصدقائي أبلغني أنني هاجمت معلول ومسئولي النادي الأهلي، وأرسلت له الفيديو بتاعي عشان يتأكد”.

واختتم: “لقيت نفس الاسكريبت على ثلاثين أو 20 صفحة من على السوشيال ميديا، بنفس الكلام على معلول”.

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