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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عروض أوروبية.. موقف مفاجئ من الأهلي بشأن احتراف "ديانج"

ديانج
ديانج

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف مفاجئ من جانب إدارة النادي الأهلي، بشأن احتراف اللاعب المالي أليو ديانج.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي منح إبراهيما كمارا وكيل المالي أليو ديانج لاعب وسط القلعة الحمراء الضوء الأخضر للبحث عن عروض أوروبية رسمية تمهيداً لاحترافه في نهاية الموسم.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أخطر وكيل ديانج بموافقة من جانب نادى الأهلى على احتراف اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال وصول عرض قوى من الناحية المالية".

الأهلي وديانج

وتابع:" أبلغ أمير توفيق وكيل أليو ديانج برفض القلعة الحمراء رحيل اللاعب فى الوقت السابق بسبب ضغط المباريات واحتياج الفريق إلى خدمات جميع اللاعبين خلال هذا التوقيت خاصة في ظل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري".

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