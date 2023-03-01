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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يُجهّز الثنائي المرعب لمواجهة القطن الكاميروني

كولر
كولر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب من طبيب الفريق الأحمر تجهيز حسين الشحات وأحمد عبدالقادر لمباراة القطن الكاميروني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"كولر طلب من طبيب فريق الأهلي وضع برنامج علاجي وتأهيلي للثنائى حسين الشحات وأحمد حمدى عبد القادر حيث يعانى الأول من الإجهاد والثانى من كدمة فى الرباط الداخلى للركبة قبل مباراة القطن الكاميروني".

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وتابع:" كولر مدرب القلعة الحمراء ينوي الاعتماد على حسين الشحات وأحمد عبدالقادر بشكل أساسي في مباراة القطن الكاميروني ".

وكان كولر، قد أشار بعد التعادل مع صن داونز إلى أنه يعمل على تدارك أخطاء الفريق، من أجل مواصلة مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر محمد فاروق طبيب الفريق الأهلى دوري ابطال افريقيا

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