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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لحوزته مخدر حشيش..

المشدد والغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تواجه "قهوجي" بكفر الشيخ

حبس قهوجي
حبس قهوجي

تمكنت مباحث مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ من ضبط قهوجي، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

فى سياق متصل ، تلقت مديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بضبط  قهوجي يبلغ من العمر 33 عاما مقيم بمدينة فوة، سبق اتهامه في 21 قضية، آخرها القضية رقم 5638 لسنة 2021م جنح مركز فوة «سرقة».

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم بحوزتـه كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي   400 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة حيازة المواد المخدرة

 

وفقا لـ المادة 33 من قانون العقوبات ، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك . 

 

و يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (١).

كفر الشيخ قهوجي مديرية امن كفر الشيخ حيازة المواد المخدرة قانون العقوبات

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