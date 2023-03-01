الإسكان: اختيار عناصر متسقة مع البيئة المحيطة في تشطيب فنادق التجلي الأعظم

عرضت قناة دي إم سي الفضائية تقريرا عن مجهودات عاصم الجزار وزير الإسكان وإختياره للتصميمات الداخلية والنزل البيئية بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم في منطقة السلام بمدينه سانت كاترين.

وتابع التقرير أن وزير الإسكان صرح بأنهم اختاروا عناصر محلية الصنع في مراحل التطوير الإنشاءات بنسبة 100% متسقة ومنسجمة مع البيئة المحيطة في أعمال التشطيب والأثاث الخاص بالغرف الداخلية بالفنادق والنزل البيئية.

كما أكد التقرير أن الجزار وجه بأن الأعمال ستنتهي تبع الجدول الزمني للانتهاء من كافه مكونات المشروع؛ مشددا على اتمام جميع مراحل العمل بأعلى معايير الجودة العالمية بما يتلائم مع طبيعة هذا المشروع الهام.

وأشار الجزار إلى أن عمليه التطوير تشمل أكثر من 14 مشروع وتتضمن إنشاء مركز الزوار الجديد والفندق الجبلي وتطوير النزل البيئي وإنشاء المجمع الإداري الجديد فضلا عن تطوير المنطقة السياحية ووادي الدير ومشروع درئ أخطار السيول.



