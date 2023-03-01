أمريكا: الصين أنفقت مليارات الدولارات علي التضليل الإعلامي بشأن حرب روسيا

قال مبعوث أمريكي، إن الغرب كان بطيئًا في الاستجابة لإنفاق الصين مليارات الدولارات على مستوى العالم لنشر معلومات مضللة سامة، بما في ذلك الرسائل التي تتماشى تمامًا مع توجهات روسيا بشأن أوكرانيا.

وأضاف جيمس روبين ، منسق مركز المشاركة العالمية ، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية : "البئر تسمم بسبب التضليل الصيني والروسي الخبيث".

وزعم روبين أن روسيا والصين تنفقان مليارات الدولارات في محاولة للتلاعب بالمعلومات ، لكنه قال إن بكين تعمل على مستوى العالم وتنفق أكثر من موسكو.

وصرح روبين للصحفيين حسبما افادت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية: “نحن كأمة والغرب تباطأنا في الاستجابة ومن العدل أن نواجه تحديا كبيرا للغاية”.

وأشار روببن إلى أن التخفيضات في الخدمة العالمية لبي بي سي لم تساعد في مكافحة المعلومات المضللة، وردا على سؤال حول التخفيضات ، قال: "استقامة البي بي سي هي أحد الأصول العظيمة للعالم الغربي، إذا كنا سنكافح تهديد المعلومات المضللة.

وفي تكرار لتحذير الإدارة الأمريكية من أن تعاون بين الصين وروسيا قد يصل إلى المستوى التالي قال روبين إنه يأمل ألا يرتكب الناس نفس الخطأ بشأن الصين كما فعل الناس تجاه روسيا في الماضي.

ونفت الصين مرارًا وتكرارًا تلميحات بأنها قد تسلح موسكو ، لكن ربما تحاول الولايات المتحدة تحديد صقور بكين ، أو تحدي ادعائها بأنها محايدة.

واعترف روبن بالإحباط لأن "بعض البلدان في جنوب الكرة الأرضية لا يمكنها حتى الاعتراف بأنه غزو ، ناهيك عن تحديد الجانب الذي تقف فيه".