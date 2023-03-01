من أجل السلام ومحاربة الإرهاب.. رئيس الأوروجواي يؤكد دعمه للمجلس العالمي للتسامح

أكد رئيس جمهورية الأوروجواي لويس لكايي بو، دعم بلاده لتوجهات المجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه الرامية إلى تعزيز التسامح والسلام، وعن استعداد بلاده للتعاون مع المجلس في المجالات كافة من أجل دعم السلام ومحاربة الإرهاب والتطرف ، ودعم التعايش السلمي والاستقرار والتنمية حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الأربعاء/ أن ذلك جاء خلال استقبال لكايي بو، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، حيث أشاد الأخير بما تقدمه الأوروغواي من دعم لجهود السلام والتنمية حول العالم.

وأكد الجروان سعي المجلس للعمل مع المعنيين في الأوروغواي من أجل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التسامح والتعايش السلمي ، والتنمية والسلام.

وكان فرانسيسكو بوستشيو وزير خارجية الأوروغواي قد استقبل الجروان والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة مونتيفيديو وأكد دعم بلاده لجهود تعزيز ونشر قيم التسامح والسلام التي يتبناها المجلس العالمي للتسامح والسلام .

ورحب الوزير الأوروغواياني بفتح مكتب إقليمي للمجلس العالمي للتسامح والسلام في مونتيفيديو يتم العمل من خلاله على تحقيق أهداف المجلس في أمريكا الجنوبية.

