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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مدار يومين..الكشف الطبي على 115 مريضا بقرى مركز ببا ببنى سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بني سويف بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (115) مريض ضمن المرضى غير القادرين  بقريتي زاوية الناويه ومنيل موسي مركز ببا فى محافظة بني سويف .

وأعلنت أمل أبوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية  التحالف الوطني  للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدة ان القافلة قامت على مدار يومين بمستشفى بني سويف الجامعى حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) .

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وثمنت أبوعزوز دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

التضامن الاجتماعي بني سويف التنمية المستدامة التحالف الوطني الأورمان الأهلى وزارة التضامن الكشف الطبي محافظة بني سويف

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