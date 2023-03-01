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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: واثقون من الالتزام بعدم السماح لإيران لامتلاك السلاح النووي

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاربعاء، بتصريحات وزراة الخارجية الأمريكية بشأن امتلاك إيران للسلاح النووي.

وجاء في نبأ عاجل :"الخارجية الأمريكية: واثقون من الالتزام الذي وضعناه على أنفسنا وهو عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي".

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وفي سياق آخر قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن "الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي اليوم إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترحب بالسلام في أوكرانيا إذا توفرت فرصة لذلك.

وأوضح بلينكن - خلال زيارته إلى أوزباكستان، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الرئيس بوتين هو من بدأ هذه الحرب ويمكنه في أي وقت أن يوقفها، داعيًا إلى أن يضمن المجتمع الدولي ألا تكرر روسيا ما اقترفته في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه "لا يمكن لبكين أن تقدم كقوة للسلام العالمي وفي آن واحد تغذي الحرب التي بدأتها روسيا".

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