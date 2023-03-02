جددي سفرتك بـ طريقة عمل خبز الجبنة| مذاق لا يقاوم

خبز الجبنة من المعجنات الشهية و اللذيذ التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل خبز الجبنة فيما يلي.



مقادير خبز الجبنة



3/4كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

3/4كوب زيت

3/4كوب ماء

3/4كوب سكر

3/4كوب لبن بودر

(للوجه)

جبنة موتزاريلا

حبة البركة

زيت زيتون

٢ملعقة كبيرة عسل أبيض



طريقة تحضير خبز الجبنة



في الخلاط نضع المكونات كلها ونخلط جيداً حتى تتكون العجينة ثم نضعها في صينية مدورة ونفردها بملعقة كما وضحنا بالحلقة ثم نضع على الوجه زيت الزيتون وحبة البركة والجبنة الموتزاريلا ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وبعد خروج الخبز من الفرن ندهنه بالعسل الأبيض وزيت الزيتون ويقدم بالهنا والشفا.

