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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"أضرار التدخين ومخاطر المخدرات" ندوة تثقيفية بجامعة الوادى الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

شهد الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد  لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى والأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري وعدد من اعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة فعاليات الندوة التثقيفية لرفع الوعي عن اضرار التدخين ومخاطر المخدرات بجامعة الوادى الجديد .

حاضر فى الندوة نخبة من المتخصصين من اساتذة كلية الطب البشرى ، حيث تناولت الندوة ظاهرة التدخين والإدمان باعتبارها من أخطر مشكلات العصر التي تواجه الشباب على اختلاف طبقاتها المتقدم والمتنامي لتحويل قوتها العاملة من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك المجتمع وتبدد ثروته البشرية.

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 واوصت الندوه بضرورة  التكاتف جميع الجهود للتصدي لها ، كما تضمنت الندوة المشكلات والآثار الناجمة عن الإدمان في مختلف مجالات الحياة ودور الجامعة فى التصدي لمواجهتها بشكل عام بالتعاون مع كافة فئات المجتمع و مؤسساته لتوعية طلاب الجامعة بمخاطر  التدخين الإدمان.

فعاليات الندوه (1)
فعاليات الندوه (1)
فعاليات الندوه (2)
فعاليات الندوه (2)
فعاليات الندوه (3)
فعاليات الندوه (3)
فعاليات الندوه (4)
فعاليات الندوه (4)
فعاليات الندوه (5)
فعاليات الندوه (5)
الوادى الجديد المخدرات الإدمان مخدرات توعية بشري شئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات الندوة التثقيفية جامعة الوادى شئون الدراسات العليا التثقيفي رفع الوعي

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