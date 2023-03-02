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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: الجماعات الإرهابية كانت تستهدف جعل سيناء مستنقع للإرهاب

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن العلاقات المصرية السعودية قوية للغاية، وشهدنا ذلك عند تواجدنا خلال الأيام القادمة بالأراضي السعودية، لحضور منتدى الإعلام العربي.

 

وشدد “كرم جبر” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، على ان العلاقات المصرية السعودية لها جذور ممتدة منذ سنوات، مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين أقوى من أي شائعات وأحاديث حول وجود أزمة، وهناك جماعات تسعى إلى نشر الفتن ولكن دون جدوى.

 

وعلق على افتتاح الرئيس السيسي لعديد من المشاريع في سيناء، قائلا: سيناء كانت تشهد أعمال إرهابية يوميا، نتيجة توطين العديد من الجنسيات الإرهابية، متابعا: الجماعات الإرهابية كانت تستهدف جعل سيناء مستنقع للإرهاب.
 

وأكد على أن الصعيد قديما كان محروما من الخدمات، ولكنه الآن بدأ يحصل على رصيده العادل من التنمية.

كرم جبر العلاقات المصرية السعودية سيناء الرئيس السيسي الجماعات الارهابية اخبار التوك شو

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