رضا شحاتة: لم يعجبني اعتذار محمد شريف بسبب إضاعة الأهداف

أكد رضا شحاتة نجم الأهلي والمدير الفني السابق لفريق الجونة أن محمد شريف مهاجم فريق الأهلي ليس مطالباً بالاعتذار عقب كل مباراة يهدر فيها فرصة أمام المنافسين سواء في بطولة الدوري الممتاز أو دوري الأبطال الإفريقي.

وقال رضا شحاتة نجم الأهلي والمدير الفني السابق لفريق الجونة ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن محمد شريف ليس مطالباً بالاعتذار عقب كل فرصة هدف ضائع مع الفريق لو سجل بعدها أهداف مباشرة الجماهير تنسي سريعاً ما حدث قبلها ".

وتابع:"محمد شريف مهاجم مميز ولكنه يحتاج إلى الثقة في تسجيل الأهداف مع الأهلي للعودة إلى التألق من جديد".