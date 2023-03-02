عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة: لم يعجبني اعتذار محمد شريف بسبب إضاعة الأهداف

صدى البلد

 

أكد رضا شحاتة نجم الأهلي والمدير الفني السابق لفريق الجونة أن محمد شريف مهاجم فريق الأهلي ليس مطالباً بالاعتذار عقب كل مباراة يهدر فيها فرصة أمام المنافسين سواء في بطولة الدوري الممتاز أو دوري الأبطال الإفريقي.

وقال رضا شحاتة نجم الأهلي والمدير الفني السابق لفريق الجونة ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن محمد شريف ليس مطالباً بالاعتذار عقب كل فرصة هدف ضائع مع الفريق لو سجل بعدها أهداف مباشرة الجماهير تنسي سريعاً ما حدث قبلها ".

وتابع:"محمد شريف مهاجم مميز ولكنه يحتاج إلى الثقة في تسجيل الأهداف مع الأهلي للعودة إلى التألق من جديد".

الأهلى الدوري الدوري الممتاز طولة الدوري الممتاز إسلام صادق دوري الابطال نجم الأهلي رضا شحاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط تاريخي في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة بالبطولة العربية

كولر يُطيح بنجم الأهلي و3 أندية تتصارع على ضمه

زلزال عنيف يضرب روسيا

ترشيحاتنا

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

طلبوا فديه 5 ملايين.. تشكيل عصابي يواجه الإعدام لاختطافهم صاحب شركة بالقاهرة

نزلت عن 100 جنيه|البيض يتراجع بقوة لأول مرة منذ 3 شهور

دار الافتاء: ليلة النصف من شعبان يقدر فيها الخير والرزق ويغفر الله الذنب

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 2-3-2023

اليوم .. إعلان نتيجة تجارة جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض..فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة| بأسهل الخطوات

شاب يواجه الموت برحلة صيد داخل غابة لمدة شهر في بوليفيا

زيت الأرز والعرعر.. دراسة أثرية تكشف لغز المواد المستخدمة في عمليات التحنيط|تفاصيل

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ