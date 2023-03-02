تعاقد الأهلي مع بديل الشناوي.. موقف الفريق يكشفه نجم الأحمر السابق

أكد رضا شحاتة نجم الأهلي والمدير الفني السابق لفريق الجونة أن فريق الأهلي ليس في حاجة إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد في الفترة القادمة كبديل لمحمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء الأساسي .

وقال رضا شحاتة نجم الأهلي والمدير الفني السابق لفريق الجونة ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن الأهلي ليس في حاجة للتعاقد مع حارس بديل لمحمد الشناوي في الوقت الحالي والأهلي يضم أكثر من حارس مميز".

وتابع:"أحمد الشناوي حارس بيراميدز هو الوحيد الذي يستحق الانضمام إلى الأهلي في الفترة القادمة في حال التفكير في ضم بديل للشناوي ".