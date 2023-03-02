لامبورجيني تسجل الرقم القياسي العالمي لأكبر موكب سيارات | صور

تحتفل لامبورجيني بعيد ميلادها الستين في مجال صناعة السيارات في عام 2023 في اليابان، وجمعت العلامة التجارية الإيطالية الفارهة موكبًا يتألف من 251 مركبة للاستعراض حول حلبة سوزوكا، وحضر ممثلون من موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا الحدث وصدقوا على الموكب باعتباره "أكبر عرض لسيارات لامبورجيني" عبر التاريخ.

لامبورجيني تسجل الرقم القياسي العالمي لأكبر موكب سيارات

امتدت المركبات في العرض إلى تاريخ لامبورجيني، بداية من Miura الأيقونية إلى سيارة كونتاش LPI 800-4 الحديثة.

كان لدى لامبورجيني بعض السيارات الكلاسيكية الأيقونية المهمة معروضة بشكل خاص مثل 350 GTو Isleroو Countach، وتستعرض لامورجيني أعمال الترميم من قسم Polo Storico للعلامة التجارية.

لامبورجيني تسجل الرقم القياسي العالمي لأكبر موكب سيارات

قام قسم التخصيص في لامبورجيني ببناء نسخة طبق الأصل من Lamborghini Lounge Tokyoحيث يمكن للعملاء اليابانيين تحديد اللمسات الخاصة لسياراتهم الفريدة.

نظرًا لوجود المئات من المالكين معًا ، استخدمت لامبورجيني أيضًا هذا الحدث كفرصة لعرض هوركان ستيراتو الجديدة لأول مرة في السوق اليابانية، يتميز الطراز ذو المظهر القوي بتعليق مرفوع ومسار أعرض وألواح انزلاقية وإطارات Bridgestone Dueler AT002 مخصصة لجميع التضاريس.

لامبورجيني تسجل الرقم القياسي العالمي لأكبر موكب سيارات

ستعتمد هوركان ستيراتو على محرك V10سعة 5.2 لتر ينتج 602 حصانًا (449 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 413 رطلاً (560 نيوتن متر)، وفتحات على السطح توجه الهواء إلى المحرك، وتنوي العلامة التجارية فقط صنع 1499 منها في جميع أنحاء العالم.

لامبورجيني تسجل الرقم القياسي العالمي لأكبر موكب سيارات

تم عرض سيارة Huracan STO Time Chaser_111100 الفنية ومنحوتة Time Gazerفي حدث Suzukaأيضًا، وذلك في إطار شراكة لامبورجيني الأخيرة مع الفنان الياباني إيكوتشي.