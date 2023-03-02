ناسا تطلق صاروخاً على متنه رائد فضاء إماراتي

أطلقت شركة الصواريخ سبيس إكس طاقمًا مكونًا من أربعة رواد في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت رويترز .

و الطاقم مؤلف من رائد إماراتي وآخر روسي انضما إلى زميلين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية على متن الرحلة.

وأقلعت مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون في الساعة 12:34 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة ناسا المركبة الفضائية التي يعادل ارتفاعها 25 طابقًا وهي ترتفع من برج الإطلاق.

وتعرف تلك المهمة باسم كرو 6، أو الطاقم 6، تمثل سادس فريق في مهمة طويلة الأمد بمحطة الفضاء الدولية .