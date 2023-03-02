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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدوان أمريكي محتمل.. بيان عاجل من روسيا بشأن الاستعداد لحرب نووية

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

أفاد تقرير لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا تطور استراتيجية تستخدم أسلحة نووية لمواجهة عدوان أمريكي محتمل عليها.

وأضاف تقرير الدفاع الروسية: "خبراؤنا يقومون بتطوير شكل واعد للردع الاستراتيجي"، لافتة إلى أنه لا يمكن لـ واشنطن شل نظام الصواريخ النووية الروسية.

وأشار التقرير للدفاع الروسية، إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على صد ضرباتنا الانتقامية بالأسلحة النووية عليها.

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وأعلن نائب مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أمس الأربعاء، أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الطرق بما فيها السلاح النووي.

وقال ميدفيديف، في تصريحات له، إن إصرار الولايات المتحدة على هزيمة روسيا يفتح الباب أمام صراع نووي، لافتا إلى أنه إذا أرادت واشنطن هزيمتنا سندافع عن أنفسنا بكل سلاح بما في ذلك النووي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه يجب إدراج الترسانة النووية لبريطانيا وفرنسا في معاهدة ستارت.

كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه لا يمكن التغاضي عن إمكانات فرنسا وبريطانيا العسكرية واتحادهما مع واشنطن، لافتة إلى أن موسكو أصبح لديها خبرات بمجال الردع النووي.

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