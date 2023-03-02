القاهرة تسجل 32.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 2 مارس 2023، في القاهرة والمحافظات.

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم .



حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على مدار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، وسط توقعات بأن يكون اليوم ذروة الارتفاع في درجة الحرارة.

بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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