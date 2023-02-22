القاهرة 20.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 فبراير

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 في القاهرة والمحافظات.



وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم .



حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.



بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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