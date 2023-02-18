القاهرة 19.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 فبراير

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 فبراير 2023 في القاهرة والمحافظات.



وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض ابرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم .



حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس بارد في الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى