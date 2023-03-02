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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

السبت.. افتتاح معرض محطات الفنان محمد عبلة

محمد عبلة
محمد عبلة

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، السبت المقبل، معرض "محطات" للفنان محمد عبلة الذي ينظمه موقع باب مصر بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة في الإسكندرية.

 

ويعقب الافتتاح كلمات لفاطمة فرج مدير مؤسسة ولاد البلد للخدمات الإعلامية، وعلى سعيد مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، فضلا عن عرض لفيلم تسجيلي ولقاء مفتوح مع عبلة يستعرض فيه تجربته الفنية.

 

يصاحب المعرض عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والورش التدريبية التي ينظمها موقع "باب مصر" الثقافي بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة، وفي حضور نخبة من رموز الثقافة والفنون.

يأتي المعرض في إطار مبادرة "الرحلة" التي أطلقها موقع "باب مصر" المهتم بالثقافة والتراث في محافظات مصر المختلفة للتركيز على الأعمال الفنية وارتباطها بالبيئة المحلية. وتأتي رحلة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

قالت فاطمة فرج، مدير ومؤسس ولاد البلد للخدمات الإعلامية، إن مبادرة "الرحلة" انطلقت في العديد من المحافظات، وهي مبادرة لرصد الحركة الفنية والثقافية الثرية في الأماكن المهمشة لأن التركيز دائما يكون في القاهرة، لذا بدأنا تسجيل مجموعة من الفيديوهات مع عدد من الفنانين المحليين، للتعريف بإبداعاتهم، وتطورت المبادرة بإقامة معارض فنية لإبراز دورهم وأعمالهم وتأثيرها على مجتمعاتهم المحلية، كما تعقد في كل فعالياتنا، سلسلة من اللقاءات المفتوحة على هامش المعارض للتحاور مع الجمهور، وأيضا ورش تدريبية لشباب الفنانين والصحفيين والمهتمين، لإبراز الفنون البصرية بشكل احترافي على أيدي مجموعة من الخبرات العملية في التدريب.

وأضافت فرج: إن فعاليات "الرحلة" تنطلق للعام الثاني على التوالي في متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن العام الماضي، افتتح معرض ضم أكثر من 15 فنان من محافظات مصر المختلفة، وتم عرض فيلم عن المخرج حسن الجريتلي ورحلته الفنية، إضافة إلى عرض لوحات ولقاء مثمر مع الفنان الراحل حسن الشرق، الذي رحل وترك إرثا فنيا فريدا.

وأوضح محمد شعير رئيس تحرير باب مصر:  أن فعاليات الرحلة لهذا العام ستضم معرض "محطات" للفنان المتفرد، محمد عبلة، احتفاءا به بمناسبة ميلاده السبعين، ويستمر المعرض من يوم الافتتاح 4 مارس وحتى 18 من نفس الشهر، كما يصاحب افتتاح المعرض عدد من الفعاليات الثقافية من بينها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مؤرخ المدينة" ثم لقاء مفتوح مع الفنان محمد عبلة، تديره شيماء رمزي مدير مساحة شلتر، وفي اليوم الثاني سيتم عقد ثلاث ورش تدريبية عن أساسيات التصوير والصحافة والتدوين الصوتي، للمدربين لمياء راضي والمخرج أيمن مكرم والفنان أحمد عزت، ويختتم اليوم الثاني بندوة بعنوان «السينما.. ذاكرة المكان» ويستعرض خلالها الفنانين هالة جلال ومحمد زيدان وأيمن مكرم، كيف يمكن أن تسهم السينما في الحفاظ على ذاكرة المكان.

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية محطات للفنان محمد عبلة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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