عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحفاظ على القمة صعب.. فيفا يوجه رسالة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
وكان محمد صلاح، سجل هدفا في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، ليصل  النجم المصري إلى 20 هدفا أو أكثر للموسم السادس على التوالي مع ليفربول، كما ينقصه هدف واحد لمعادلة روبي فاولر الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي برصيد 128 هدفا.
ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للنجم المصري محمد صلاح، معلقا "الوصول إلى القمة هي الخطوة الأولى، الحفاظ على القمة الخطوة الأصعب لكنها ممكنة بالجد والعمل".

حساب فيفا يوجه رسالة لمحمد صلاح


ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح فيفا ليفربول وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن إستبعاد الهلال السوداني

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

محافظة القاهرة: لا زيادة في تعريفة سيارات النقل الجماعي والسرفيس

ترشيحاتنا

انتصار وحيد.. الأهلي يخفق فى فك شفرة الأندية آخر 6 مباريات بمختلف البطولات

مواعيد مباريات المصريين في اليوم الأول بالبطولة العربية للمواي تاي

كل يوم جمعة.. الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة بمناسبة عيد الأم

استفزاز متعمد.. أول رد من كييف على تسلل مجموعة أوكرانية إلى بريانسك

لو السواق زود عليك الأجرة في القاهرة.. اتصل بهذه الأرقام فورًا

الحفاظ على القمة صعب.. فيفا يوجه رسالة لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

كنت هموت.. ماذا قررت بريطانية تعرضت لعملية تجميل فاشلة في تركيا

بسبب إثارة الأزمات.. الأهلي يجمد نجم الفريق وعرضه للبيع في نهاية الموسم

5 أسماء مشهورة في مصر مهددة بالانقراض.. هل أنت منهم؟

فيديو

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

تأثير بركان البحر وتسونامي على مصر.. تنبؤات الباحث الهولندي تثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ