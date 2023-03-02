الحفاظ على القمة صعب.. فيفا يوجه رسالة لـ محمد صلاح

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وكان محمد صلاح، سجل هدفا في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، ليصل النجم المصري إلى 20 هدفا أو أكثر للموسم السادس على التوالي مع ليفربول، كما ينقصه هدف واحد لمعادلة روبي فاولر الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي برصيد 128 هدفا.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للنجم المصري محمد صلاح، معلقا "الوصول إلى القمة هي الخطوة الأولى، الحفاظ على القمة الخطوة الأصعب لكنها ممكنة بالجد والعمل".

حساب فيفا يوجه رسالة لمحمد صلاح



ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.