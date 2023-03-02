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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصادر: الكاف يكتفي بتغريم الهلال السوداني فى شكوى الأهلي.. والإعلان خلال ساعات

مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني

كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن عقوبة مباراة الأهلي والهلال السوداني التي أقيمت فى إطار منافسات دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا. 

وذكرت المصادر أن القرار في شكوى النادي الأهلي النهائي ضد الهلال السوداني سيتم إعلانه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في قادم الساعات. 

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن “الكاف” اكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة المالية في مواجهة الهلال السوداني بعد الاطلاع على ما تضمنته شكوى النادي الأهلي. 

وشددت المصادر على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) استند إلى تقرير مراقب مباراة الأهلي والهلال السوداني، الذى ساهم في تجنب الفريق السوداني تلقى العقوبات المغلظة التي قد تصل إلى الإيقاف والحرمان من حضور الجماهير لقاءات الفريق فى دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي يشكو الهلال السوداني 

تقدم النادي الأهلي بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني، بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال. 

وجاء في شكوى الأهلي:

* أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره.

* رغم قرار CAF بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرًا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة، كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة.

* عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية، وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيًا؛ إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء.

* قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية.

* لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار CAF بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس.

* ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل. وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم1-2-2020، عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت، حرصًا على العلاقات الطيبة بين الأندية، والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب. 

* الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود.. ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصًا على نجاح مسابقات CAF.

 

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