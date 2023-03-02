عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 23 يوما.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض زلزال تركيا

23 يوما بدون طعام
23 يوما بدون طعام أو ماء.. لحظات إخراج كلب من تحت الأنقاض

بعد قضائه 23 يوما محاصرا تحت أنقاض زلزال تركيا بدون أي ماء أو طعام، وثق مقطع فيديو لحظات  إنقاذ كلب هاسكي. 

تحت مبنى مكون من طابقين منهار في مدينة أنطاكيا بتركيا إثر زلزال 6 نوفمبر الماضي، عثرت فرق الإنقاذ على كلب الهاسكي السيبيري. 

إنقاذ كلب

وسحبت فرق الإنقاذ الكلب أليكس من تحت الأنقاض في أنطاكيا بمحافظة هاتاي التركية بعد أن سمعوه أثناء قيامه بعمليات تفتيش بمكان قريب.

وكان أول ردة فعل لكلب الهاسكي صاحب اللونين الأبيض والبني، لعق وجه المنقذ ثم الجلوس بأمان بين ذراعي أحد المتطوعين. 

زلزال تركيا 

وظهر على الكلب علامات الإرهاق، لكنه بصحة جيدة حاليا.

جدير بالذكر أن سلسلة الزلازل المدمرة في تركيا، قد تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا. 

فيديو صادم بعد زلزال تركيا.. انقسام منزل إلى نصفين لهذا السبب

معجزة.. العثور على حصان حي تحت الأنقاض بعد 21 يوميا من زلزال تركيا

23 يوما بدون طعام أو ماء.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض تركيا   
23 يوما بدون طعام أو ماء.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض تركيا   

 

23 يوما بدون طعام أو ماء.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض تركيا   

 

 

 

أنقاض زلزال تركيا زلزال تركيا مقطع فيديو انقاذ كلب كلب هاسكي أنطاكيا بتركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

شوبير يعلن عن أولى صفقات الأهلي.. تفاصيل مثيرة

غياب 4 لاعبين.. ضربة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز والقطن

ترشيحاتنا

وصول مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من مصر لسوريا وتركيا

الشر الروسي.. زيلينسكي يعلن قصف منازل مدنيين بأوكرانيا في خطاب شديد اللهجة

الحكومة: مضاعفة القروض الممنوحه لمشروعات تربية الماشية لـ3 مليار و400 مليون جنيه

سامح شكري يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة العشرين |ماذا حدث؟

مازال لدينا شوط طويل.. مدبولي يستعرض أهم مشروعات الطرق والنقل بالمنيا

مدبولي: توصيل الغاز الطبيعي إلى 276 ألف منزل في محافظة المنيا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرب بريطاني شهير يكشف تفاصيل إصابة زوجته بالسرطان أثناء الحمل ووفاة صديقه

بعد 23 يوما.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض زلزال تركيا

شبيه بالخفافيش والنمور| مفأجاة عن قط غريب المظهر بفنلندا.. صور

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

فيديو

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ