بعد 23 يوما.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض زلزال تركيا

بعد قضائه 23 يوما محاصرا تحت أنقاض زلزال تركيا بدون أي ماء أو طعام، وثق مقطع فيديو لحظات إنقاذ كلب هاسكي.

تحت مبنى مكون من طابقين منهار في مدينة أنطاكيا بتركيا إثر زلزال 6 نوفمبر الماضي، عثرت فرق الإنقاذ على كلب الهاسكي السيبيري.

إنقاذ كلب

وسحبت فرق الإنقاذ الكلب أليكس من تحت الأنقاض في أنطاكيا بمحافظة هاتاي التركية بعد أن سمعوه أثناء قيامه بعمليات تفتيش بمكان قريب.

وكان أول ردة فعل لكلب الهاسكي صاحب اللونين الأبيض والبني، لعق وجه المنقذ ثم الجلوس بأمان بين ذراعي أحد المتطوعين.

زلزال تركيا

وظهر على الكلب علامات الإرهاق، لكنه بصحة جيدة حاليا.

جدير بالذكر أن سلسلة الزلازل المدمرة في تركيا، قد تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا.

23 يوما بدون طعام أو ماء.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض تركيا

23 يوما بدون طعام أو ماء.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض تركيا