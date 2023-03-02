إذلال لـ أمريكا.. محاولات حلف الناتو لهزيمة روسيا تنذر بكارثة

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية الحكومية، إن روسيا لديها ميزة عسكرية على الولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضحت أن "روسيا وحدها يمكنها بالفعل مقاومة الغرب بأكمله في أوكرانيا".

وقالت: “لا ينبغي الاستهانة بموسكو، لأن قدراتها الصناعية العسكرية أعلى بوضوح من قدرات معظم البلدان”.

وأشارت إلى أن التكتيكات التي اختارتها الولايات المتحدة وحلفاؤها تؤدي إلى مشاكل جديدة، وتبين أن هزيمة روسيا أصعب بكثير مما كان متوقعا.

إذلال لأمريكا

وشددت علي أنه "لن تكون فقط هزيمة لأوكرانيا، ولكن أيضا إذلال لأمريكا".

وأشارت إلى أنه “وفقًا للحسابات السابقة التي أجرتها الدول الغربية، كان من المفترض أن تكون روسيا قد انهارت بالفعل. لم يعتقدوا أن موسكو ستكون قادرة على الصمود لفترة طويلة، وفي الأيام الأخيرة تمكنت من محاصرة باخموت بالكامل تقريبًا، وهي مركز رئيسي على طريق الإمداد للقوات الأوكرانية”.