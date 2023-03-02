الأحد.. حملة طرق الابواب لتوعية المواطنين بالأمراض الفيروسية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط ، دورة الشبكات للعاملين بمراكز المعلومات بمديرية الصحة بدمياط خلال الفترة من ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الى ٢ مارس ٢٠٢٣ .

تم شرح دورتين لمديري مراكز المعلومات بالادارات الصحية ونوابهم مسئولي اللقاح وجميع مدخلين البيانات لاستعداد لحملة طرق الابواب الاحد القادم لتوعيه المواطنين بالأمراض الفيروسات.

جاءت الدورة تحت إشراف دلال ياسين

مدير مركز المعلومات بمديرية الصحة، و المحاضرين المهندس احمد النجار، والمهندس معتز شعبان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبناءا علي توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط .