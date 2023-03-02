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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد.. حملة طرق الابواب لتوعية المواطنين بالأمراض الفيروسية بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط ، دورة الشبكات للعاملين بمراكز المعلومات بمديرية الصحة بدمياط خلال الفترة من ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الى ٢ مارس ٢٠٢٣ .

 تم شرح دورتين لمديري مراكز المعلومات بالادارات الصحية ونوابهم مسئولي اللقاح وجميع مدخلين البيانات لاستعداد لحملة طرق الابواب الاحد القادم  لتوعيه المواطنين بالأمراض الفيروسات.

جاءت الدورة تحت إشراف دلال ياسين
مدير مركز المعلومات بمديرية الصحة، و المحاضرين المهندس احمد النجار، والمهندس معتز شعبان.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبناءا علي توجيهات  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط .

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دمياط وزير الصحة مركز المعلومات وزارة الصحة أمراض توعية الفيروسات

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