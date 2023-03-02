أحمد عكاشة: نهضة الأمم تعتمد على أخلاق المواطن.. فيديو

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن ثقافة الشعب المصري تغيرت منذ فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وظهر شعور بالعزة والفخر، خاصة بعد فترة طويلة من الاحتلال.

وقال أحمد عكاشة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن نهضة الأمم تعتمد على أخلاق المواطن، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك نهضة إذا لم تتوافر الأخلاق لدى المواطن.

المدرسة أو الشارع

وتابع أستاذ الطب النفسي، أن تكوين شخصية الإنسان اختلفت عن الماضي، وأيضا طريقة الحديث بين الشباب سواء في المدرسة أو الشارع.