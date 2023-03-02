عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الوادي الجديد يعتمد نتائج مسابقات أنشطة الاتحادات الطلابية

وكيل التعليم
وكيل التعليم

اعتمد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، نتائج مجموعة من المسابقات الخاصة بأنشطة الإتحادات الطلابية بالتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية، حيث جرى اعتماد نتائج مسابقة مناهضة التدخين والإدمان للمراحل التعليمية المختلفة.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد أحمد سعيد، والطالبة حور أحمد بهي الدين من مدرسة معاذ بن جبل بالخارجة (المركز الأول للمرحلة الابتدائية)، والطالبان عبد الرحمن محمد حسني، محمد أحمد صديق من مدرسة باريس للتعليم الاساسى (المركز الأول للمرحلة الإعدادية) كما حققت الطالبتان آية محمود فؤاد ومنة مصطفى السيد من مدرسة الخارجة الثانوية للبنات (المركز الأول للمرحله الثانوية).

وفى مسابقة بيت العائلة المصرية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، فاز كل من الطالب أنس هاني زهران، والطالبة ساندي باسم محمد من مدرسة باريس الإبتدائية القديمة (المركز الأول للمرحلة الابتدائية) ومارفيل عصام رمضان، رقية محمد ابراهيم محمد من مدرسة العاشر من رمضان بالداخلة (المركز الأول للمرحلة الإعدادية).

محافظ الوادي الجديد: وصول 24 ألف شتلة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

كما اعتمد مدير التعليم بالمحافظة نتيجة مسابقة الوعي القومي والاجتماعي للمرحلة الإعدادية والتى أسفرت عن فوز الطالبين اويس محمود خلف وبدر الدين محمد غريب من مدرسة الشهداء الاعدادية بالخارجة، مؤكداً على مشاركة الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالتصفية القمية على مستوى الجمهورية، معربا عن خالص أمنياته لجميع المشاركين بتحقيق أفضل النتائج والتمثيل اللائق والمشرف للمحافظة

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد تعليم الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد الطلاب التنسيق شهداء أنشطة الاتحادات الطلابية لاتحادات الطلاب الوعى القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: وصول 24 ألف شتلة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

ترشيحاتنا

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم

برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين

عضو الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوسيتك يطالب بالإبقاء على رفع أسعار الفائدة

طرح برومو مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان.. شاهد

تراجع كبير.. الدولار الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ أسعار الذهب

لضرب أراضي روسيا.. البنتاجون يكشف حقيقة تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان هيتربي في دار أيتام.. قصة رجوع أنس لعائلته بعد أيام من اختفائه

قبل رمضان.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك الزائد

جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ بين الشباب

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ