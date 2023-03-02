طبيب: تعاطي المخدرات والحشيش لها تأثير على الصحة النفسية

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح المهدى، أستاذ الطب النفسي بالأزهر، أن نسبة الاكتئاب أعلى نسبة في المرض النفسي، كما أن تعاطي المخدرات هي النسبة التي تليها بـ31%، موضحًا أن تعاطي المخدرات والحشيش لها تأثير على الصحة النفسية.

وأضاف الدكتور محمد المهدي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا في حاجة إلى حملة قومية توعوية لتعريف الناس بالمرض القومي، مشددًا على أنه لا بد أن يكون هناك فترات نوم وممارسة الرياضة بشكل يومي وأن تكون التغذية متوازنة.

مواجهة المرض النفسي

وأوضح أستاذ الطب النفسي بالأزهر، أنه يجب أن يحرص الإنسان على إقامة علاقات سوية ويوجد مع عائلته لمواجهة المرض النفسي.

وأشار إلى أن النشاطات الدينية والروحية تصنع نوعا من المناعة بشكل عال جدًا، مؤكدًا أن من يعاني من المرض النفسي يتعرض لحالة من الخمول ولن يمارس الحياة بشكل طبيعي.