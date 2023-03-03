تنفيذ حملات تفتيشية على سوق الخضار ومنفذ لبيع الدواجن بالقصير

نفذت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، وبالتعاون مع إدارة التموين، ومكتب الصحة، والطب البيطري، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على سوق الخضار ومنفذ الدواجن بالإدارة الزراعية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر شهادات صحية ومحضر إعدام فاكهة في محل بسوق الخضار.

من جانبه أكد اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي حفاظا على سلامة المواطنين.

على الجانب الآخر أعلنت محافظة البحر الأحمر جارى الآن استكمال عدد من مشروعات الإسكان بمدينة الغردقة ، حيث تم تنفيذ مشروع إسكان متميز عدد 17 عمارة سكنية ، بنسبة 87% ، على مساحة 56748م2 ، بجوار السوق الحضاري بالدهار – الغردقة ، بتمويل صندوق إسكان المحافظة ، وإشراف مديرية الإسكان بالبحر الأحمر.

يعد المشروع من مشروعات الإسكان المتميز، وهو عبارة عن إنشاء عدد 17 عمارة سكنية بإجمالي عدد 340 وحدة سكنية كمرحلة أولى ، ضمن التخطيط المستهدف للمشروع 30 عمارة سكنية بإجمالي 600 وحدة سكنية ثلاث غرف وصالة بمساحة 150م2 للوحدة ، حيث تم التخصيص لعدد 2 عمارة عن طريق المزاد العلني .

كما يتم تنفيذ مشروع الـ 18 عمارة بطريق الحجاز ، كمرحلة أولى ( حسب عدد المتقدمين في الإعلانين السابقين ) ، ضمن التخطيط المستهدف للمشروع وهو عدد ٨٠ عمارة ، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 50% ، وفيما يخص باقى الوحدات في انتظار الإعلان عنهم بمعرفة الصندوق بالتنسيق مع الوزارة ، حيث أنه تم تخصيص الأرض والحصول على جميع الموافقات والدراسات وكذا الرسومات والمقايسات اللازمة .