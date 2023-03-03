حماة الوطن : الرئيس السيسي يستشعر هموم المواطنين بالقرارات الاقتصادية

أعلن المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الحد الأدنى للاجور والمعاشات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم ومنها مصر.



وثمن تيسير، خلال تصريحات له ، ما أكده الرئيس السيسي بأن المواطن المصري تحمل الكثير من التحديات والأزمات على مدار عقد كامل ورغم ذلك لديه إرادة كاملة وتصميم على النجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

كما أكد، أن رسائل الرئيس السيسي طمأنت المواطنين واكدت أننا نسير على الطريق الصحيح ولكن هناك تحديات تحتاج منا جميعا مزيدا من العمل لارساء قواعد الجمهورية الجديدة.



وطالب المهندس أحمد تيسير جموع الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية وعدم الالتفات نحو الأكاذيب و الشائعات المغرضة التي يصدرها أهل الشر موضحا أن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة عازمة على تخطي الصعاب لتحقيق كل آمال وطموحات الشعب المصري.