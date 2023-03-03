ليست تفضلا ولكن واجب .. متحدث الرئاسة: قرارات الرئيس رسالة دعم ومساندة للمواطنين

أكد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أعلنها خلال جولته في المنيا بمثابة رسالة دعم ومساندة للمواطنين، وهي ليست تفضلا وإنما واجب، وفقا لما قاله الرئيس.

وقال السفير فهمي في اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” مساء الخميس، إن سكان المنيا يعيشون على 10% من مساحة المحافظة، لافتًا إلى أن نحو 6 ملايين نسمة يعيشون في المنيا ومشاريع التنمية القومية تخلق فرص عمل جديدة.

وتابع أن “هناك إرادة سياسية هائلة لإنجاز التنمية”، مسترسلا بأن مصر يتم بها شغل في كل القطاعات.

وطالب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمتابعة تجربة مدارس المتفوقين عن قرب، حيث تضم طلابا من جميع المحافظات وليس المنيا فقط.