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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة أسوان

نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان خلال جولته بمحافظة أسوان

قام الدكتور سيد اسماعيل، نائب الوزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، برئاسة وفد لزيارة محافظة أسوان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار ما توليه الدولة من اهتمام لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد كأولوية أولى بهدف تحسين الحالة المعيشية لمواطني محافظات الصعيد، حيث رافقه كل من الدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزير لشئون المشروعات والمتابعة، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس فريق المتابعة لقطاع المرافق بمكتب الوزير.

 

نائب وزير الإسكان بمحافظة أسوان 

 

وصرح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على آخر التطورات في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذا الاطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطن في هذا المجال.
 

نائب وزير الإسكان بمحافظة أسوان


 

وخلال الزيارة التقى وفد وزارة الإسكان باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لاستعراض معدلات التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 

نائب وزير الإسكان بمحافظة أسوان


 

وأوضح نائب وزير الإسكان أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تغطي 175 قرية بالمحافظة، بما يجعلها بالترتيب الثالث في عدد القرى المستهدفة على مستوى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة وقد تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة وأجهزة الوزارة للانتهاء من تلك المشروعات في اطار البرنامج الزمني المحددة لتنفيذ المبادرة الرئاسية.

 

نائب وزير الإسكان بمحافظة أسوان

وخلال جولة نائب الوزير بالمحافظة قام بزيارة لمقر شركة اسوان لمياه الشرب والصرف الصحي، ولقاء العاملين والقيادات بالشركة، وتفقد مركز خدمة العملاء المطور، والذى تم إنجازه لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وذلك في اطار ما تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات مصر لخدمة ملايين المواطنين.

 

نائب وزير الإسكان بمحافظة أسوان

 

واستعرض نائب وزير الإسكان خلال الزيارة شرح مسئولى الشركة لنظام العمل بمركز خدمة العملاء، والذي يعتمد على النظم الذكية والتى تسهل التعامل وأداء الخدمة للمواطن بأيسر وأسرع السبل، فضلا عن استعراض المشروعات الجارية بالمحافظة والجاري دخولها الخدمة سواء لإنشاء محطات جديدة أو الارتقاء بالمحطات القائمة، بهدف تحسين الخدمة والتوسع فيها أفقيا ورأسيا.


 

نائب وزير الإسكان بمحافظة أسوان


ووجه إسماعيل بأهمية استمرار التعاون في إطار من التفاهم بين أجهزة الوزارة بالمحافظة مع الاهتمام بتفعيل دور الجهاز التنظيمي في المراقبة والتوجيه لتحسين أداء الشركات، وتنفيذ المشروعات مع زيادة الاهتمام لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية استخدام الوسائل الموفرة الاستهلاك المياه والتى تقدمها الشركات للمواطنين بسبل ميسرة وفي متناول امكانيات المواطن، فضلا عن الاستمرار في تدريب العاملين بالشركة على أحدث وسائل التشغيل والصيانة وخدمة المواطنين وكيفية إدارة الحلول فضلا عن إدارة المشاكل.

 

تحسين اختيار شركات المقاولات 

كما طالب نائب الوزير قيادات الأجهزة المختلفة بالقطاع بحسن اختيار شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ المشروعات، مع اعتبار تلك الشركات شركاء تنمية ونجاح  وليس كمنافسين.

 

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وخلال مناقشة ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات وجه بتطبيق أسلوب المنافسة بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي بحصر المشروعات الجارية وما يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة بنسب مئوية مع وضع قواعد التحفيز والاثابة للعاملين بمختلف مستوياتهم.

وفي إطار الزيارة توجه نائب الوزير لتفقد سير العمل بالمحطات الثلاث للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والمعروفة بكيما 1و2 و3 بطاقة اجمالية 110 آلاف م3/يوم واطمأن على سير العمل بالمحطات الثلاث من خلال الزيارة الميدانية والعرض الفني الذي قدمه مسؤولو الجهاز التنظيمي لمراقبة أداء تلك المحطات.

وفي نهاية زيارة المحطة اجتمع الدكتور سيد إسماعيل بالعاملين بالمحطات ومسئولي شركة اسوان لاستعراض آخر ما تم التوصل إليه بشأن محطة بلانة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيا بطاقة إنتاجية 32 الف م3/يوم حيث يتم تنفيذ التوسعات لها لتصل إلى 92 الف م3/يوم على مرحلتين والاطمئنان على السيب النهائي للمحطة وفق الأكواب التى يتم اعتمادها من كافة الوزارات المعنية بشؤن البيئة والصحة.

وفي نهاية الزيارة وجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الشكر للعاملين و قيادات الشركة وكذا قيادات الهيئة القومية لما شاهده من تعاون وأداء جيد.

الأسكان محافظة أسوان البنية الأساسية حياة كريمة الصرف الصحى

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