3 محاور لخطة ترشيد المياه والحد من الفاقد

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحزم مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات مياه الشرب، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية، لمناقشة الخطة الاستثمارية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم، وتوفير بيئات آمنة للعمل، واتخاذ جميع الاحتياطات، ووسائل السلامة، للعاملين بشركات المياه والصرف الصحي.



محاو خطة ترشيد المياه

واستعرضت اللجنة التنسيقية، الموقف التنفيذي لخطة الترشيد والحد من الفاقد، والتي شملت 3 محاور: تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة ، وتركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج تلك المناطق، حيث تستهدف الشركة في مخططها حتى مارس 2024، تنفيذ 106 مناطق، بجانب خطط الاحلال والتجديد، إضافة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية والخدمية.







وقدم الدكتور أحمد محمد على، أستاذ الجيوفيزياء والمياه الجوفية ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، عرضا عن التعاون مع المركز في مجالات تقديم الاستشارات الفنية للشركات، لاستكشاف المياه الجوفية من خلال شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، لتحديد صلاحية المياه للاستخدامات المختلفة وطرق معالجتها، والتعاون في مجالات البحث العلمي، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة باستكشاف المياه الجوفية، وتحديد أنسب المواقع لحفر الآبار، والتعاون في مجالات التحلية.





كما تم خلال الاجتماع، استعراض تجارب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في مجال تقليل الفاقد "المياه غير المحاسب عليها"، ودراسة أسباب الفاقد في منطقة الحوامدية، كنموذج، حيث تم المرور على 19 ألف مشترك بالحوامدية، وحصر الحالات التي تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد، ودراسة أسبابها سواء (توصيل مباشر دون اشتراك "خلسة" - تلف العدادات أو التلاعب في العداد نفسه - وجود توصيلات مباشرة من الخط الفرعي الخاص بالمشترك قبل العداد - مخالفة شروط التعاقد)، والإجراءات التي اتخذتها الشركة حيالها.





