عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 محاور لخطة ترشيد المياه والحد من الفاقد

اجتماع اللجنة التنسيقية
اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات المياه

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحزم مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات مياه الشرب، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية، لمناقشة الخطة الاستثمارية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم، وتوفير بيئات آمنة للعمل، واتخاذ جميع الاحتياطات، ووسائل السلامة، للعاملين بشركات المياه  والصرف الصحي.
 

 محاو خطة ترشيد المياه 

واستعرضت اللجنة التنسيقية، الموقف التنفيذي لخطة الترشيد والحد من الفاقد، والتي شملت 3 محاور: تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة ، وتركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج تلك المناطق، حيث تستهدف الشركة في مخططها حتى مارس 2024، تنفيذ 106 مناطق، بجانب خطط الاحلال والتجديد، إضافة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية والخدمية.

 

txt

نائب وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة أسوان

txt

وزير الإسكان: حريصون على منح جميع التسهيلات المُمكنة لدعم المستثمرين الجادين


وقدم الدكتور أحمد محمد على، أستاذ الجيوفيزياء والمياه الجوفية ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، عرضا عن التعاون مع المركز في مجالات تقديم الاستشارات الفنية للشركات، لاستكشاف المياه الجوفية من خلال شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، لتحديد صلاحية المياه للاستخدامات المختلفة وطرق معالجتها، والتعاون في مجالات البحث العلمي، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة باستكشاف المياه الجوفية، وتحديد أنسب المواقع لحفر الآبار، والتعاون في مجالات التحلية.


كما تم خلال الاجتماع، استعراض تجارب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في مجال تقليل الفاقد "المياه غير المحاسب عليها"، ودراسة أسباب الفاقد في منطقة الحوامدية، كنموذج، حيث تم المرور على 19 ألف مشترك بالحوامدية، وحصر الحالات التي تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد، ودراسة أسبابها سواء (توصيل مباشر دون اشتراك "خلسة" - تلف العدادات أو التلاعب في العداد نفسه - وجود توصيلات مباشرة من الخط الفرعي الخاص بالمشترك قبل العداد - مخالفة شروط التعاقد)، والإجراءات التي اتخذتها الشركة حيالها.


 

المياة تحلية مياه البحر محطات مياه الشرب وزير الإسكان الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

ترشيحاتنا

سلسلة اعتقالات وانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.. تفاصيل

3 محاور لخطة ترشيد المياه والحد من الفاقد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

لن نعتمد عليهم كشركاء في الطاقة.. لافروف يتوعد الغرب

لهذا السبب.. رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل اليوم

مفاجآت فيريرا.. التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبيبة البطاطس| بمذاق لا يقاوم

كان نفسي أعمل فرح.. أبرز صور جمعت شيري عادل وطارق صبري

فستان جرئ.. نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

ليس لها جدوى.. أسباب اعتذار الأهلي رسميا عن المشاركة في كأس الملك سلمان

فيديو

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ