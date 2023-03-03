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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجراس الخطر تدق إسرائيل| مسؤول سابق بالموساد يحذر من تخصيب إيران لليورانيوم

مسؤول سابق بالموساد
مسؤول سابق بالموساد يحذر من تخصيب إيران لليورانيوم

حذر المسؤول السابق للملف النووي الإيراني في جهاز الموساد الإسرائيلي من تصاعد تخصيب إيران لليورانيوم لأغراض عسكرية واقترابها من صناعة قنبلة نووية في ظل انشغال إسرائيل في مشاكلها الداخلية.

وقال المسؤول السابق في الموساد وفق "يديعوت أحرونوت": "إسرائيل تمر بلحظة خطيرة للغاية، فإيرات تواصل تخصيب اليوارنيوم، ونتنياهو مشغول بالإصلاح القانوني".

وأضاف المسؤول السابق مخاطبا نتنياهو: "أقول لرئيس الوزراء نتنياهو أجراس الخطر تدق، وفي حال قررت إسرائيل القيام بأي إجراء ضد إيران لن تستطيع في ظل الوضع الحالي".

وتابع: "أود تذكيرك بأن ملف إيران النووي كان على رأس أولوياتك على مدار حياتك، وبالفعل إيران اقتربت من القنبلة".

وقبل يومين، أشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن إيران قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة "في غضون 12 يوما".

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