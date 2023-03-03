عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الأقصر: ندعم البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بصحة الإنسان

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يحضر مناقشة رسالة دكتوراة لأحد أعضاء هيئة

حرص الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر،  على حضور مناقشة رسالة دكتوراه لأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة الأقصر، والتي عقدت في جامعة سوهاج، وذلك بعنوان: " جراحة تعويض كسور حجاج العين بواسطة استخدام شبكة التيتانيوم مقابل استخدام رقعة عظمية ذاتية"، والمقدمة من الباحث الطبيب محمود أحمد مبارك، مدرس مساعد جراحات التجميل بكلية الطب البشري بجامعة الأقصر.

 

جاء ذلك بحضور كلٍ من   الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والدكتورة سامية محمد أحمد، أستاذ جراحات التجميل والحروق بقسم جراحة التجميل بكلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بكلية الطب بالحرم الجامعي القديم.

 

وأعرب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في جامعة سوهاج، مشيرًا إلى استمرار دعمه للبحث العلمي، والباحثين، خصوصاً في المجالات ذات الصلة بجودة حياة، وصحة الإنسان.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على أهمية دور البحث العلمي، والعمل علي الإِستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراة التي تحقق التقدم العلمي، والبحثي، في مختلف المجالات.

وقدم رئيس جامعة الأقصر،  التهنئة للباحث لحصوله على درجة الدكتوراة، في مجال طبي دقيق؛ متمنياً دوام النجاح والتوفيق لجميع الباحثين، وطلاب الدراسات العليا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس جامعة سوهاج، أن لجنة المناقشة والحكم ضمت كل من: الدكتور ‏وائل محمد عبدالله عياد، "مناقش خارجي" أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور كرم أحمد محمد،  "مناقش داخلي"، أستاذ جراحات التجميل والحروق بقسم جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة، والدكتورة سامية محمد أحمد سعيد  "عن المشرفين"، أستاذ جراحات التجميل والحروق بقسم جراحة التجميل كلية الطب بالجامعة، موضحاً أن اللجنة قررت قبول الرسالة كمتطلب رئيسي لمنح درجة الدكتوراة للباحث.

IMG-20230303-WA0027
IMG-20230303-WA0027
IMG-20230303-WA0028
IMG-20230303-WA0028
IMG-20230303-WA0025
IMG-20230303-WA0025
IMG-20230303-WA0026
IMG-20230303-WA0026
IMG-20230303-WA0021
IMG-20230303-WA0021
IMG-20230303-WA0024
IMG-20230303-WA0024
الأقصر جامعة سوهاج الماجستير والدكتوراه الدراسات العليا رئيس جامعة سوهاج كلية الطب البشري أعضاء هيئة التدريس طلاب الدراسات العليا رسالة دكتوراه عميد كلية الطب مناقشة رسالة دكتوراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

16 مليون مستفيد| تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023.. اعرف موعد الصرف

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

بركات شهر رمضان .. هبوط في أسعار البيض الآن والكرتونة تنخفض 35 جنيهًا

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

مدير مرصد الزلازل التركي يحذر من زلزال خطير يضرب البلاد

ترشيحاتنا

برفقة أسد.. غادة عادل ونبيلة عبيد اظهران في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وزير الأوقاف: سنبذل قصارى جهدنا لإعداد بيوت الله تهجدا واعتكافا في رمضان

16 مليون مستفيد| تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023.. اعرف موعد الصرف

تقارير إسرائيلية تشير لموعد نقل المجر سفارتها في القدس.. والرئيس يكشف الحقيقة

مفتاح الجنة.. خطيب المسجد النبوي: لأجل هذه الكلمة خلق الخلق وأرسل الرسل

سفيرة الإمارات بالقاهرة: دولتنا تولي اهتماما كبيرا بكل أنواع الرياضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير مهم من ابتلاع لبان| كارثة صحية

طليقها حبس زوجها الحالي.. أبرز إطلالات الفنانة بوسي وهشام ربيع| صور

أبرز صور بوسي مع زوجها هشام ربيع قبل بعد القبض عليه.. شاهد

نادين نجيم تثير الجدل بسعر فستانها.. رقم خرافي

فيديو

خطف أطفال وتعدى.. ماذا فعل طليق آيتن عامر معها داخل الكمبوند؟.. فيديو

عودة أجواء الشتاء| رجوع الطقس البارد في هذا الموعد وتحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع أسعار الذهب عالميا ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

الخبز والطماطم والموز.. تخزين هذه الأطعمة في الثلاجة يهدد الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ