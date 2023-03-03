رئيس جامعة الأقصر: ندعم البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بصحة الإنسان

حرص الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على حضور مناقشة رسالة دكتوراه لأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة الأقصر، والتي عقدت في جامعة سوهاج، وذلك بعنوان: " جراحة تعويض كسور حجاج العين بواسطة استخدام شبكة التيتانيوم مقابل استخدام رقعة عظمية ذاتية"، والمقدمة من الباحث الطبيب محمود أحمد مبارك، مدرس مساعد جراحات التجميل بكلية الطب البشري بجامعة الأقصر.

جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، والدكتورة سامية محمد أحمد، أستاذ جراحات التجميل والحروق بقسم جراحة التجميل بكلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بكلية الطب بالحرم الجامعي القديم.

وأعرب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في جامعة سوهاج، مشيرًا إلى استمرار دعمه للبحث العلمي، والباحثين، خصوصاً في المجالات ذات الصلة بجودة حياة، وصحة الإنسان.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على أهمية دور البحث العلمي، والعمل علي الإِستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراة التي تحقق التقدم العلمي، والبحثي، في مختلف المجالات.

وقدم رئيس جامعة الأقصر، التهنئة للباحث لحصوله على درجة الدكتوراة، في مجال طبي دقيق؛ متمنياً دوام النجاح والتوفيق لجميع الباحثين، وطلاب الدراسات العليا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس جامعة سوهاج، أن لجنة المناقشة والحكم ضمت كل من: الدكتور ‏وائل محمد عبدالله عياد، "مناقش خارجي" أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور كرم أحمد محمد، "مناقش داخلي"، أستاذ جراحات التجميل والحروق بقسم جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة، والدكتورة سامية محمد أحمد سعيد "عن المشرفين"، أستاذ جراحات التجميل والحروق بقسم جراحة التجميل كلية الطب بالجامعة، موضحاً أن اللجنة قررت قبول الرسالة كمتطلب رئيسي لمنح درجة الدكتوراة للباحث.

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