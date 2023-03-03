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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم امرأة في حالة تلبّس .. تورّط موظفين بقضية رشوة بالعراق

العراق - علم
العراق - علم

ضبطت هيئة النزاهة العراقية ثلاثة متهمين متلبسين بتعاطي الرشوة وتعقيب المعاملات في عمليتي ضبط نفذتهما في دوائر الضريبة في بغداد. 

وبحسب بيان لهيئة النزاهة العراقية 
فأن الفريق الذي انتقل إلى دائرة ضريبة الرصافة قام بضبط موظفة في الدائرة متلبسة بتعاطي الرشوة من أحد المراجعين؛ لقاء تمشية المعاملات، مبينة ضبط متهم أثناء قيامه بتعقيب المُعاملات ضبط بحوزته عدد من المعاملات التي يقوم بتعقيبها.


وفي دائرة ضريبة الأعظمية، تمكن الفريق من "ضبط متهم إثر مخالفته التعليمات وقيامه بتعقيب وترويج المعاملات في الدائرة دون وكالة أو صفة رسمية تخوله القيام بذلك".

وتابعت الدائرة، انه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما رفقة المتهمين الذين تم ضبطهم على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة.

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