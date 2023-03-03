احذر.. العبث بأماكن تواجد الأحياء البحرية يعرضك للحبس 3 سنوات وفقا للقانون

حفظ قانون تنمية البحيرات، الشواطيء والثروة السمكية والأحياء المائية، واضعا ضوابط للتعامل معها وعقوبات لمخالفي أحكامه بشأنها، لذلك يعد من أبرز القوانين الهامة الذي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، لدوره الهام أيضا في رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.

وحظرت المادة (31) صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز تنمية البحيرات .

وحال مخالفة النص السابق ذكره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

ونصت المادة (27) على أن يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى يحددها الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .