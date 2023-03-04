حبس نصاب أقنع المواطنين بقدرته على تخفيض المخالفات المرورية

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تخفيض قيمة المخالفات المرورية المستحقة عليهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة صاحب أحد الحسابات عبر "فيسبوك" لقيامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تخفيض قيمة المخالفات المرورية المستحقة عليهم .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت قيام صاحب أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على تخفيض قيمة المخالفات المرورية المُستحقة عليهم مقابل مبلغ مالى تم تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق تحصله من قائدى المركبات على الرقم القومى عقب ذلك يقوم بإجراء تظلم على المخالفات ولدى قبول التظلم وتخفيض قيمة المخالفات يتحصل من المُخالف على نسبة من المبلغ المُخفض فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.