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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Samsung Galaxy M22 في السعودية

Samsung Galaxy M22
Samsung Galaxy M22

تقدم شركة "سامسونج" الكورية جوالها الذكي  جالاكسي  إم 22 من الفئة المتوسطة بعدة مميزات منها شاشة تنبض بالحياة والألوان سوبر أموليد مع بطارية سعتها كبيرة 5000 مللي أمبير ومستشعر بصمة سريع الاستجابة وبأحدث التقنيات بالإضافة إلى معالج قوي من ميدياتك يوفر لك ترجبة مستخدم رائعة حتى مع ألعاب الفيديو.

يتوفر جوال  سامسونج  جالاكسي إم 22 في المملكة العربية السعودية بسعر 880 ريال سعودي مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 4 جيجابايت را و64 جيجابايت روم. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" تفاصيل الجوال.

Samsung Galaxy M22

مواصفات جوال Samsung Galaxy M22

يأتي مع شاشة عرض سوبر أموليد حجم 6.4 بوصة، تقدم دقة وضوح 720x1600 بيكسل مع كثافة 274 بيكسل في البوصة ودرجة سطوع 600 شمعة لكل متر مربع، ومعدل تحديث 90 هرتز، مع نشبة شاشة إلى هيكل 83.6%.

يتم تشغيل جوال سامسونج جالاكسي إم 22 من خلال معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة MT6769V/CU Helio G80 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 2 جيجاهرتز حد أقصى، مع شريحة معالجة رسوميات من Mali-G52 MC2 يقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال كارت ميموري microSDXC.

يحزم الجوال بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم One UI 4.1، يزن الجهاز 184 جم، مع سمك 8.4 مم وطول 159.9 مم وعرض 74 مم.

Samsung Galaxy M22

يأتي الجهاز بإعداد كاميرا خلفية رباعية، مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وثاني فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وثالث للعمق بدقة 2 ميجابيكسل ورابع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتصوير بانورامي وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.

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يدعم الجوال اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة GLONASS, GALILEO, BDS، مع حساسات التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب.

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