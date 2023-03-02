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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل أيام من طرحه رسميا.. اعرف مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54
Samsung Galaxy A54

تستعد شركة "سامسونج" الكورية إطلاق كل من هاتفي Samsung Galaxy A54 و Galaxy A34 في 15 مارس الجاري.

وفقا لتقرير موقع 91mobiles الهواتف الجديدة هي الجيل التالي من هاتفي Galaxy A53 و Galaxy A33 اللذات ينتميان إلى الفئة متوسطة المدى، ومن المتوقع أن يأتي كل من Samsung Galaxy A54 و Galaxy A34 بشاشة عرض AMOLED وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة بقدرة على الشحن 25 وات.

Samsung Galaxy A54

من أكثر الهواتف التي ترددت شائعات عنها سواء في المواقع التقنية أو مواقع التواصل الاجتماعي كانت هواتف  Samsung Galaxy A54 و Samsung Galaxy A34 ِخاصة وأن سلسلة هواتف A هي الأكثر شعبية ومبيعا في العلامة التجارية الكورية، وتجمع بين مميزات الهواتف الموفرة في السعر وبين ميزات الفلاج شيب الرائدة.

نقلاً عن "مصدر موثوق من داخل  سامسونج" ، سيتم طرح Samsung Galaxy A54 و Galaxy A34 لأول مرة في الأسواق العالمية بتاريخ 15 مارس. ومع ذلك من غير المؤكد إذا كانت يتقدم الهواتف من خلال مؤتمر صحفي أم لا.

مواصفات Samsung Galaxy A54

يُقال إن Samsung Galaxy A54 يحتوي على شاشة uvq Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة 2340 × 1080 بيكسل، وثقب في أعلى الشاشة، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع درجة سطوع 800 شمعة وكثافة بيكسلات 411 نقطة لكل بوصة. 

يعمل الهاتف بواسطة شريحة Exynos 1380 بدقة تصنيع 5 نانو ثماني النوى، بتردد 2.4 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات Mali-G68 MP5 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام وما يصل إلى 256 جيجا بايت من مساحة التخزين، يمكن زيادتها إلى 1 تيرابايت من خلال بطاقة  microSDXC.

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سوف يحزم هاتف  سامسونج  بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها تدعم الشحن بقدرة 25 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 يأتي مثبتا من المصنع وواجهة مستخدم One UI 5.

بالنسبة للكاميرات ، من المرجح أن يتم شحن Samsung Galaxy A54 بمستشعر أساسي 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.18 ودعم التثبيت البصري OIS وعدسة أخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f / 2.2 ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. سيحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي في اللوحة أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سيحتوي Samsung Galaxy A54 على مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة للأمان ويدعم شرائح الاتصال الثنائية من نوع SIM و NFC و OTG ومنفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

سامسونج Galaxy A54 Samsung Samsung Galaxy A54 أندرويد

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