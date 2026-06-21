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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيركايرو تشغل خط جديد بين القاهرة وأثينا في يوليو

ايركايرو
ايركايرو

في إطار خطتها التوسعية لتعزيز شبكة وجهاتها الدولية وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين مصر وأوروبا، أعلنت شركة إيركايرو عن تدشين رحلة يومية بين القاهرة و العاصمة اليونانية أثينا كوجهة جديدة ضمن شبكة خطوطها الجوية اعتبارا من ٢٤ يوليو القادم  بما يسهم في دعم حركة السياحة والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين.

وتشغل الشركة رحلاتها إلى أثينا بواقع خمس رحلات أسبوعيًا من القاهرة إلى أثينا، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية من مطار الإسكندرية الدولي إلى أثينا، بما يوفر خيارات سفر مرنة ومريحة للمسافرين .

وأكد الأستاذ حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، أن إطلاق رحلات أثينا يأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع في الأسواق الأوروبية خاصة تلك التى لها علاقات تاريخية و جذور مع مصر "
وأضاف شريف: "يمثل تدشين رحلات أثينا إضافة مهمة لشبكة وجهات إيركايرو الدولية، حيث تعد العاصمة اليونانية من المقاصد الأوروبية المتميزة سياحيًا وتجاريًا، كما تربطها بمصر علاقات تاريخية وثقافية ممتدة و هى إضافة مهمة لشبكة خطوط آيركايرو ونسعى من خلال هذه الرحلات إلى توفير مزيد من خيارات السفر لعملائنا، ودعم حركة السياحة الوافدة والصادرة، بما يتماشى مع خطط الدولة للوصول الى 30 مليون سائح بحلول 2030."

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها التوسعية عبر دراسة وإطلاق وجهات جديدة تلبي احتياجات العملاء وتدعم النمو المستدام لأعمالها، مستفيدة من أسطولها الحديث وشبكة عملياتها المتنامية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي إضافة أثينا إلى شبكة وجهات إيركايرو تأكيدًا على التزام الشركة بتقديم خدمات نقل جوي متميزة تجمع بين الجودة والكفاءة التشغيلية والأسعار التنافسية، بما يعزز من تجربة السفر ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي مهم لحركة الطيران والسياحة

ايركايرو طيران ايركايرو وزارة الطيران

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