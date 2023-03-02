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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب الرواتب الضعيفة.. سامسونج ستطرح موبايلات رخيصة بمواصفات عالية

سامسونج ستطرح موبايلات
سامسونج ستطرح موبايلات رخيصة

تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفي Galaxy A54 و Galaxy A34 ، حيث انتشرت العديد من التسريبات في الفترة الماضية  ، بأنهم من هواتف الفئة المتوسطة بسعر مناسب ومواصفات عالية.

 

وفقًا للمسرب OnLeaks ، يقول "مصدر موثوق تمامًا" إنه سيتم الكشف عن الهاتفين في 15 مارس. من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت شركة سامسونج ستعقد "حدثًا" ضخما لهذا الإطلاق أو ستصدر ببساطة بيانًا صحفيًا فقط.  لكنه من المرجح إنشاء حدثا ضخما ، نظرًا لأن سلسلة A5x هي الأكثر مبيعًا من شركة سامسونج.

 

وفقًا للتسريبات السابقة ، فإن هاتف Galaxy A54 سيحتوي على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ومعالج شركة سامسونج Exynos 1380 SoC ، وذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت ، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8 ، وكاميرا رئيسية بزاوية واسعة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل f / 2.2.  ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل ، وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 25 وات. كما أنه مقاوم للماء والغبار عبر معيار IP67 ولا يزال يحتوي على مقبس سماعة رأس بقياس  3.5 مليمتر.

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من المتوقع أن هاتف سامسونج Galaxy A34 سيأتي بشاشة قياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وشاشة نوع AMOLED ، و معالج من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Dimensity 1080 SoC ، وذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت ، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل f / 1.8 ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ، ومستشعر عمق.  ، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.  

 

ومن ناحية البطارية ،  ستبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تشحن حتى 25 وات،  سيتم شحن كلا الهاتفين مع نظام Android 13 المثبت مسبقًا أسفل واجهة المستخدم One UI 5.x من سامسونج.

سامسونج Samsung Galaxy A54 Galaxy A34 ultrawide Android Android 13 أندرويد

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