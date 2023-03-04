توصية برلمانية بتأهيل الدعاة والقساوسة لبث روح المودة

تضمنت الدراسة البرلمانية الخاصة بالعنف الأسري والذي احالها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها، أسباب هذه الظاهرة وكيفية انتشارها.

ورصدت الدراسة عدد من التوصيات الدينية وهم :

تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة، عبر برامج تدريبية علمية، على تناول قضايا الأسرة، وبث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.

إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة.

رقمنة الإنتاج العلمي بشأن قيم التسامح والمودة والألفة.

رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة واتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.