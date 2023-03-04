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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

داخل المساجد.. تنفيذ ندوات علمية عن سوسة النخيل الحمراء لمواطني الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ عدة ندوات  داخل مساجد  المحافظة لرفع الوعي لدي مزارعي النخيل بما يخص افة سوسة النخيل الحمراء بين مديرية الزراعة والمحطة الاقليمية للبحوث الزراعية، تحت إشراف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية.

وجرى تنفيذ إحدى تلك الندوات بمنطقة عين على داخل مسجد المنطقة، حيث افتتح المهندس عماد بحر مدير المكافحة الندوة منوها عما تقوم به مديرية الزراعة وصندوق تدعيم مكافحة النخيل من توفير أجهزة الحقن والدعم الفني المقدم من القطاع الزراعي وتنفيد العديد من الندوات وناشد المزارعين  الإهتمام بالنخيل ونظافته والرش الوقائي والإبلاغ الفوري عند وجود أية إصابة وتكاتف الجهود لمواجهة سوسة النخيل، مؤكداً على أن  ادارة المكافحة في خدمة جميع المزارعيين لرش النخيل الوقائي وعلاج الإصابة وفحص النخيل لإكتشاف أي إصابات سواء بسوسة النخيل الحمراء أو غيرها من الآفات.

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وتحدث الدكتور صلاح جميل، مدير محطة البحوث الزراعية بالمحافظة، عن الأهمية الإقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وطبيعة الإصابة بهذة الآفة ومدي انتشارها فى المحافظة، وكيفية معالجة الاخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء.

وناقش الدكتور عبد الرحيم عبدالنبي الباحث في شئون النخيل، عن مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وكيفية التعرف علي الحشرة وسلوكها، ودور ة الحياة فى جميع اطوارها من ( بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) وسلوكها فى الطيران والتغذية، وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع المزارعين والإجابة عن تساؤلاتهم.

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